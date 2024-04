La trasmissione si apre con una copertina satirica. In studio sono presenti esponenti della politica, dell’industria e del giornalismo. Queste sono le caratteristiche alla base di La 7 DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, il quale in queste ore è stato bacchettato dal noto cantante italiano Adriano Celentano, il quale ha dato un consiglio al conduttore. (Continua a leggere dopo le foto)

“DiMartedì”, Adriano Celentano avverte Floris sugli applausi finti

Adriano Celentano ha deciso di dare un consiglio al conduttore di DiMartedì, Giovanni Floris. Lo ha fatto come sempre attraverso i suoi canali social. Su Instagram il cantante ha detto: “Caro Beat, mi piaci tanto. No, volevo dire, caro Floris, la tua trasmissione DiMartedì mi piace tanto. Sei Forte. Però, se ti ostini a rompere i c…ni con quegli applausi finti ogni tre secondi, io re del rock e di tante altre cose, ti annuncio che: o ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo ‘DiMartedì’ crollerà”. Nel suo post audio pubblicato lunedì 22 Aprile 2024 sui canali social de L’inesistente, Adriano Celentano ha criticato gli applausi di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7. Il post è stato accompagnato dalle note di “Tre passi avanti”, il brano del 1968 dedicato al fenomeno beat.

