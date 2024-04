Quando ha preso Fedez per la sua ultima ospitata a Belve? La sua intervista è stata una delle più attese del programma e la cifra che ha guadagnato è pura follia. Non c’è un prezzo fisso per i vip o politici che partecipano al programma di Francesca Fagnani o in tutti quelli della tv pubblica, ognuno ha il suo, ma per il rapper milanese non c’è paragone.

Leggi anche: Mina, la notizia è clamorosa: cosa sta succedendo

Leggi anche: Amadeus, altra batosta alla Rai dopo l’addio: cosa succede

Il cachet di Scurati

Recentemente Giorgia Meloni si è lamentata con il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e Paolo Corsini sulla questione del compenso dei 1800 euro concordati con lo scrittore Antonio Scurati per la sua partecipazione al programma Che sarà di Serena Bortone. Giorgia Meloni avrebbe fatto notare che la cifra equivale ad uno stipendio mensile di un dipendente medio. Tuttavia il prezzo di Scurati non è nulla rispetto a quello di altri personaggi. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)