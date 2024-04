Mina, la notizia è clamorosa: cosa sta succedendo

Sono arrivati i primi rumors che riguardano la cantante Mina e la ghiotta occasione per il suo ritorno sulle scene in Rai. Ecco di cosa si sta parlando nelle ultime ore.

La Rai dopo l’addio di Amadeus

La Rai sta cercando di tamponare la perdita dopo l’annuncio ufficiale del passaggio di Amadeus a Discovery. Ora ai vertici di Viale Mazzini si ragiona su un piano di ripresa e gli occhi sono ben aperti su chi potrebbe continuare l’eredità di Amadeus. Oltre ai vari format di quiz, il conduttore ha portato il suo maggior contributo come direttore artistico del Festival Di Sanremo per la bellezza di cinque anni. A poco sono valse le offerte di affidargli il timone anche per l’edizione 2025, perché Amadeus ha scelto di fermarsi e di cercare nuovi stimoli altrove.

Rai corre ai ripari: l’asso nella manica

Ora Rai sente un vuoto da colmare in fretta dal momento per quanto riguarda la prossima direzione del Festival. L’evento è considerato il fiore all’occhiello dell’emittente pubblica e Amadeus era riuscito a portare la kermesse ai vecchi fasti con un record di ascolti che non si vedeva da anni. Sicuramente la Rai farà di tutto per non perdere quanto di guadagnato e studierà attentamente le sue mosse. Ma quali sono i nomi in lizza per prendere in mano un ruolo di conduzione di Sanremo?

