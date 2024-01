“Io Canto Generation”, fuori Gerry Scotti: ecco chi lo sostituisce

Gossip. “Io Canto Generation”, Gerry Scotti lascia la conduzione del celebre show di Canale Cinque. Scopriamo insieme chi prenderà il posto del noto conduttore. (Continua a leggere dopo la foto)

“Io Canto Generation”, il cast d’eccellenza

"Io Canto Generation" è giunto alla sua quinta edizione. Il celebre show Mediaset è tornato sugli schermi di Canale Cinque lo scorso autunno, 2023. Con Gerry Scotti alla conduzione e un cast d'eccellenza, la trasmissione è riuscita a raggiungere un grande successo. Da una parte ci sono stata i coach dei bambini in gara: Anna Tatangelo, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Iva Zanicchi, Mietta e Benedetta Caretta. Dall'altra, c'è stato il tavolo della giuria, composto da nomi molto importanti della televisione italiana come Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti.

“Io Canto Generation”, le novità della nuova edizione

"Io Canto Generation" è pronto per tornare in onda su Canale Cinque con tante novità. Per questa nuova edizione, ai casting non saranno ammessi solo i bambini. L'idea è quella di coinvolgere anche i loro parenti adulti. Parteciperanno quindi grandi e piccoli, prendendo spunto dalla "rivale" Antonella Clerici con il suo "The Voice Senior". Tra le novità di questa nuova edizione, pare che ci saranno dei cambiamenti anche alla conduzione dello show.

I cambiamenti alla conduzione dello show

“Io Canto Generation”, quest’anno le novità in arrivo sono tante, a partire dalla scelta di voler far partecipare sia i bambini, che i loro parenti adulti. Ma non si fermano qui le sorprese. Per la prima volta, dopo cinque edizioni, Gerry Scotti cederà la conduzione del programma ad un’altra figura di spicco della televisione italiana. Si tratta proprio di Michelle Hunziker, che durante la scorsa edizione dello show aveva rivestito il ruolo di giudice. È stato proprio Dagospia a rivelare la notizia, evidenziando che la scelta di Gerry Scotti sia stata dovuta dal carico di impegni del presentatore che gli impediranno di condurre nuovamente il programma. Stando a quanto svelato da Dagospia, “Io Canto Generation” tornerà in onda la prossima primavera, 2024. Michelle Hunziker sarà prima impegnata con il suo show “Michelle Impossible”, per poi dedicarsi alla conduzione di “Io Canto”.