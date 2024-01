Le figlie vip compiono 18 anni, lo scatto incanta gli italiani: bellissime come la famosa mamma

Gossip. Matilde Brandi, le figlie della nota showgirl italiana hanno compiuto diciotto anni e gli scatti con la madre hanno incantato gli italiani. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo compleanno stellare. (Continua a leggere dopo la foto)

Il compleanno delle figlie vip della showgirl italiana

Le figlie di Matilde Brandi hanno compiuto diciotto anni, e la madre ha organizzato una piccola festa per l’occasione. Aurora e Sogia sono gemelle, ed hanno appena raggiunto la maggiore età. La nota showgirl italiana ha voluto preparare una piccola sorpresa alle ragazze, a cui sicuramente seguirà un party nel fine settimana con gli amici e le amiche delle neo-diciottenni. (Continua a leggere dopo la foto)

Matilde Brandi, il post su Instagram per il compleanno delle gemelle

Matilde Brandi è la mamma di Aurora e Sogia. Le due gemelle hanno compiuto diciotto anni, e la nota showgirl ha voluto organizzare una piccola festa in casa alle figlie. Sul suo profilo Instagram, Matilde Brandi ha pubblicato un post dedicato alle ragazze, in cui ha voluto raccogliere gli scatti in cui le figlie sono immortalate da bambine e una foto del giorno che le ha rese maggiorenni. “Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni”, ha scritto la showgirl a corredo del post. (Continua a leggere dopo la foto)

Matilde Brandi, le figlie Aurora e Sogia

Matilde Brandi, le figlie hanno compiuto diciotto anni e la madre ha voluto organizzare loro una piccola festa in casa. Le due gemelle sono nate dal frutto dell’amore tra la showgirl italiana e l’ex compagno Marco Costantini. Le due ragazze lo scorso anno hanno passato sei mesi negli Stati Uniti per studiare e affinare la loro conoscenza dell’inglese. Le due giovani neo-diciottenni non hanno ancora chiaro cosa vogliano fare nel futuro, ma pare che Aurora sia tentata dal seguire le orme della madre. La ragazza aveva partecipato allo show Rai “Il Collegio”. “Ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non stare stata selezionata”, aveva dichiarato la giovane in merito all’esperienza vissuta in televisione. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Matilde Brandi: vita e carriera

Matilde Brandi è una nota showgirl italiana. È nata a Roma nel 1969 ed ha esordito come ballerina nella trasmissione Club 92 . Tra il 1191 e il 1992 ha acquistato molta notorietà partecipando allo show di Rai Uno “Fantastico”. Nei due anni successivi è entrata a far parte del corpo di ballo di “Buona Domenica”, acquisendo successivamente il ruolo di prima ballerina. Nel 2020 ha preso parte al cast della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Matilde Brandi è stata legata sentimentalmente con Marco Costantini per ben diciassette anni. Dal loro amore sono nate le due figlie gemelle Aurora e Sogia.