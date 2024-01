Spettacolo in lutto: addio per sempre alla storica attrice

Gossip. Spettacolo in lutto, il mondo del cinema piange la storica attrice scomparsa all’età di novantuno anni. Scopriamo insieme chi era e i dettagli di questa tragica notizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Spettacolo in lutto, è morta la star di Broadway

Spettacolo in lutto. Il mondo dello spettacolo piange la star di Broadway Chita Rivera. L’attrice è stata in grado di segnare un’epoca grazie alle sue straordinarie performance. Chita Rivera era capace di recitare, ballare e cantare in maniera strabiliante e contemporaneamente: non ha mai avuto bisogno di controfigure sul set. Il suo talento era esplosivo, ed ha raggiunto l’apice del successo con il suo ruolo indimenticabile in West Side Story, il famoso musical di Broadway, in cui interpretava il personaggio di Anita. La famosa attrice è morta all’età di novantuno anni. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla figlia Lisa Mordente, che non ha voluto rendere noti ulteriori dettagli circa la scomparsa della madre. (Continua a leggere dopo la foto)

Spettacolo in lutto, chi era Chita Rivera

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa della nota attrice Chita Rivera. Artista poliedrica, Chita Rivera era in grado di cantare, ballare e recitare contemporaneamente in maniera strabiliante e non ha mai avuto bisogno di controfigure sul set. L’attrice è morta all’età di novantuno anni ed è stata la figlia Lisa Mordente a comunicare la scomparsa della madre. La star di Broadway aveva dato vita a tanti personaggi memorabili, da Anita in West Side Story, passando per Rosie di Bye Bye Birdie del 1960 e Velma Kelly in Chicago del 1975. Chita Rivera è stata anche la protagonista del Bacio della Donna Ragno. L’attrice e cantante si era formata studiando danza classica. Il lavoro da attrice lo ha imparato direttamente sul set grazie ai consigli di alcuni dei coreografi più famosi dell’epoca, tra cui Bob Fosse e Jerome Robbins. (Continua a leggere dopo la foto)

Spettacolo in lutto, l’improvviso stop della carriera

Spettacolo in lutto, il mondo del cinema piange la scomparsa di Chita Rivera. La star di Broadway aveva dovuto mettere improvvisamente in pausa la sua carriera nel 1986 quando, a seguito di un brusco incidente, aveva riportato molteplici fratture. L’attrice aveva affrontato lo choc con molta forza, intraprendendo un percorso di riabilitazione che le permise di tornare a ballare e cantare sul palco. Nel 2009 il presidente degli Stati Uniti Barak Obama le aveva conferito la Medaglia della Libertà, l’onorificenza civile più alta degli Stati Uniti, durante una cerimonia alla Casa Bianca.