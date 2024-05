Home | Grave lutto in Italia, addio per sempre al famoso chirurgo

Un famoso chirurgo vascolare della Clinica Humanitas di Rozzano è morto nella notte tra venerdì 24 Maggio e sabato 25 Maggio 2024 a 56 anni. Sui social era diventato molto noto perché durante il periodo del Covid condivideva sulla sua pagina "Pillole di ottimismo" informazioni sulla pandemia. Con la sua pagina, cercava di "dare una visione ottimista della pandemia, senza dire "andrà tutto bene" ma ponendo fiducia nelle armi della scienza". Poi all'improvviso da medico era diventato paziente.

Paolo Spada, morto il chirurgo de “Pillole di ottimismo” durante il Covid

Paolo Spada, chirurgo vascolare della Clinica Humanitas di Rozzano, come riportato Il Messaggero, è morto nella notte tra venerdì e sabato a 56 anni. Da tempo era malato e aveva raccontato, sempre sui social, in un video-podcast chiamato “Nel segno della cura”, il suo passaggio da medico a paziente. Il dottore, molto conosciuto non solo a Buccinasco, dove viveva con la moglie Barbara e i figli, era diventato un punto di riferimento importante, in grado di parlare al pubblico spiegando contenuti spesso complessi, con grande semplicità. E grazie a queste sue doti, la pagina nel giro di qualche mese era arrivata quasi a 200mila followers. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole.

