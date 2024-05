Musica in lutto, addio a una vera leggenda

Il famoso musicista è morto all’età di 58 anni a causa di un tragico incidente domestico. A rendere nota la morte dell’artista ci ha pensato la famiglia, che ha spiegato cosa gli è successo. Sui social in tanti lo hanno ricordato. Tra tutti, anche la band di cui ha fatto parte fino al 2003, ha voluto omaggiare il grande artista. (Continua dopo le foto)

Charlie Colin è morto in un tragico incidente domestico

Fu il fondatore e bassista della band rock Train, nata negli anni ’90. La famiglia di Charlie ha fatto sapere al sito americano TMZ, che il musicista ha perso la vita in un tragico incidente domestico. L’uomo è scivolato e caduto sotto la doccia mentre si trovava a casa di un amico in Belgio. Il suo corpo senza vita è stato trovato cinque giorni dopo, quando gli amici presso cui era ospite sono tornati a casa. (Continua dopo le foto)

Chi era Charlie Colin

Dopo aver studiato presso il Berklee College di Boston, Charlie incontrò a San Francisco gli altri membri dei Train: il cantante Pat Monahan, il batterista Rob Hotchkiss, il chitarrista Jimmy Stafford e il batterista Scott Underwood. Insieme formarono la band nel 1993. Tra i loro successi ricordiamo il brano Drops of Jupiter nel 2001, con il quale la band vinse due Grammy Awards nel 2002. Nel 2003 però, Charlie Colin fu costretto a lasciare i Train a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti. “È un bassista incredibile, ma soffriva molto, e il modo in cui affrontava la situazione era molto doloroso per tutti gli altri intorno a lui”, aveva raccontato all’epoca il frontman Pat Monahan. Recentemente Colin si era trasferito a Bruxelles, dove insegnava musica al conservatorio. La band che ha suonato con lui per 10 anni ha voluto ricordarlo con un messaggio sui social.

