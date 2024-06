Michelle LaVaughn Robinson, coniugata Obama, è un’avvocata, scrittrice ed ex first lady statunitense, moglie di Barack Obama, 44º Presidente degli Stati Uniti d’America, nonché prima donna afroamericana a ricoprire il ruolo di First lady. È stata anche la prima first lady ad apparire in una sitcom. Michelle e Barack Obama si sono sposati nell’ottobre 1992 ed hanno avuto due figlie, Malia Ann (nata il 4 luglio 1998) e Natasha, soprannominata Sasha, (nata il 10 giugno 2001). In queste ore Michelle Obama è stata colpita da un terribile lutto in famiglia. (Continua a leggere dopo le foto)

Michelle Obama, terribile lutto in famiglia

Michelle Obama è nata a Chicago (Illinois) il 17 gennaio 1964 dall’unione tra Fraser Robinson (1935 – 1991), impiegato comunale ed iscritto al Partito Democratico, e Marian Shields Robinson, segretaria presso lo Spiegel Catalog Store. La famiglia è inoltre formata dal fratello Craig Robinson, allenatore di pallacanestro della Oregon State University. Diplomandosi nel 1981, ha lasciato Chicago per intraprendere gli studi presso la Princeton University e poi presso la Harvard Law School. Tornata a Chicago, ha lavorato come avvocato associato nella società di rappresentanze legali Sidley Austin. Il suo incontro con Barack Obamaè avvanuto quando lui venne assunto come stagista presso la società Sidley Austin, dove Michelle era avvocato associato. Da quel momento in poi non si sono più lasciti. In queste ore Michelle Obama sta affrontando un terribile lutto. A darne notizia è stato l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama attraverso un post su X (ex Twitter).

