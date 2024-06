Home | Paura alle poste, rapina choc in pieno giorno

Due ladri armati di una pistola hanno rapinato un ufficio postale. È successo ieri, martedì 4 giugno 2024, intorno alle 11:30 del mattino, in pieno giorno. I due rapinatori hanno minacciato i dipendenti delle Poste e sono riusciti a scappare con un maxi bottino da 300 mila euro, proprio nei giorni in un cui negli uffici sono attesi i ritiri delle pensioni. (Continua dopo le foto)

Rapina alle Poste di Vitinia in pieno giorno: ladri fuggono con 300mila euro

I due ladri sono entrati alle Poste di Vitinia, frazione di Roma, in pieno giorno. Uno dei due indossava una mascherina e aveva il cappuccio in testa, l’altro con il volto travisato da un paio di calze da donna. Entrambi indossavano dei guanti con i guanti. Il primo ha estratto una piccola pistola, minacciando i dipendenti e il direttore dell’ufficio postale, l’altro si è fatto consegnare prima i contanti e poi si è fatto aprire il caveau delle Poste. I rapinatori sono usciti con un maxi bottino da 300 mila. (Continua dopo le foto)

Dopo il colpo, i dipendenti hanno subito chiamato i carabinieri, lanciando l’allarme. Sul posto sono giunti la polizia di Stato con gli agenti del distretto di Spinaceto, la scientifica e la squadra mobile. L’ufficio postale di Vitinia è situato in via Casalecchio di Reno, che è in una strada stretta, con poche palazzine e villette vicino, distante dalle attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno quindi acquisito le telecamere di sorveglianza e ascoltato le testimonianze dei presenti. Che aspetto avevano i due ladri e dove sono finiti?

