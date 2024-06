Aria condizionata, fate attenzione: cosa si rischia se la si usa quando si è fermi

L’aria condizionata è uno strumento necessario nell’auto per affrontare i caldi mesi estivi. Tuttavia, l’uso non è consentito in alcuni casi e il Codice della Strada punisce i trasgressori con multe salatissime che vanno da un minimo di 223 euro fino a 444 euro. Quando si rischia la sanzione per l’uso dell’aria condizionata in macchina? (Continua dopo le foto)

Quando non è possibile usare l’aria condizionata in macchina

Il Codice della Strada sancisce che non si deve tenere acceso il motore e il climatizzatore durante la sosta dell'auto. Per sosta, si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Il provvedimento quindi non riguarda i casi di arresto o di fermata, ossia delle sospensioni momentanee di marcia. Insomma non si può parcheggiare, rimanere in auto e tenere il motore acceso per avere il climatizzatore in funzione.

Cosa dice il codice della strada

L’art. 157 comma 7 bis del Codice della Strada indica il divieto di fermarsi con l’aria condizionata in funzione e cosa prevede la sanzione. “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 223 a € 444)”. E le multe per questo tipo di violazione non sono così rare. Qualche tempo fa, un automobilista di Como ha dovuto pagare una sanzione di 218 euro solo per essersi fermato con la sua auto a margine della carreggiata, per fare qualche telefonata con il motore e l’aria condizionata accesi.

