Nel pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno 2024, un'ondata di maltempo ha colpito una zona del Nord Italia. Un torrente ha esondato e l'acqua, con fango e sassi, ha inondato un intero paese. Ci sono stati diversi danni e allagamenti anche in altre aree della provincia. I vigili del fuoco e gli esperti del soccorso fluviale sono all'opera per gestire le conseguenze del maltempo.

Maltempo nel bresciano, violento nubifragio in Valsabbia

Un'ondata di maltempo ha colpito la provincia di Brescia con un violento nubifragio che ha causato vari danni a partire dalle 17 di ieri. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per portare soccorso alle persone colpite dall'emergenza in Valsabbia. I soccorritori hanno effetuato una quarantina di interventi in totale. Sono stati inviati anche gli specialisti del nucleo G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale), dotati di mezzi da movimento terra, per liberare le vie di accesso.

Maltempo a Brescia, danni e allagamenti in Valsabbia: la situazione

Nel pomeriggio di ieri, un torrente ha esondato a Pavone del Mella. Stessa cosa anche nel paese di Vorbano, dove il fiume Chiese ha straripato a causa del forte nubifragio. Un mix tra acqua fango e detriti hanno inondato le strade dei paesi del bresciano, invadendo case, negozi e colpendo diverse automobili. Fortunatamente, non si registrano né morti né feriti. Tuttavia, i disagi causati da questa inondazione sono stati tanti.

