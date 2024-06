Choc in città, il macabro ritrovamento sotto gli occhi di tutti

Nel pomeriggio di ieri, un cadavere è stato rinvenuto in strada, sotto gli occhi dei passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Si indaga per cercare di risalire all’identità dell’uomo e alle cause del decesso. L’uomo ha la carnagione olivastra e, visti i rilievi, sembra sia stato ammazzato, ma non si esclude nessuna ipotesi.

Il ritrovamento del cadavere

Intorno alle 13:30 di ieri, martedì 4 giugno, è stato trovato un cadavere in provincia di Milano, per la precisione in via Modena angolo piazza Novelli, vicino dalla stazione della metro Dateo. L’allarme è arrivato da alcuni passanti che stavano attraversando il Naviglio Martesana a Cassano D’Adda (Milano) hanno notato il corpo. Sul luogo carabinieri e personale sanitario che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. È stato reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo. (continua dopo la foto)

Le ipotesi

Il cadavere ritrovato nel milanese non ha ancora un’identità, ma pare si tratterebbe di un uomo sulla quarantina. Spetta ai militari ricostruire la dinamica dei fatti. Dovranno capire se l’uomo si è suicidato, ha avuto un malore o è stato ammazzato. Al momento però, secondo gli elementi raccolti fino a questo momento, gli investigatori sono più propensi verso la prima ipotesi. (continua dopo la foto)

Nuovo caso

Alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 5 giugno, sempre nel milanese un altro cadavere è stato ritrovato riverso sull’asfalto. La chiamata ai soccorsi è giunta pochi minuti prima delle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. La vittima è un 25enne. Da quanto riferito dai militari, il giovane, di origini italiane, si sarebbe lanciato dal tetto dello studentato Giò Ponti del Politecnico di Milano, in via Gustavo Modena, all’altezza del civico 36. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico e i mezzi Atm sono stati deviati.