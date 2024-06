Trovato sgozzato nella sua officina: scoperta choc sulla morte di Luca

Sgomento per la morte di Luca Carrara, uomo di 41 anni titolare dell’officina e di un distributore di carburante dove è stato trovato senza vita domenica pomeriggio intorno alle 12. A dare l’allarme sono stati i parenti del quarantunenne che, non vedendolo rientrare a casa per il pranzo, si sono recati presso l’officina e l’hanno trovato senza vita. Nelle ultime ore è stata fatta una scoperta sulla sua morte. (Continua…)

Luca Carrara trovato sgozzato nella sua officina

Domenica pomeriggio, intorno alle ore 12, Luca Carrara, 41enne titolare di un’officina e di un distributore di carburante, è stato trovato nella sua officina riverso sul pavimento in una pozza di sangue con un profondo taglio alla gola. Nelle ultime ore la polizia ha fatto una scoperta in merito alle cause della sua morte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)