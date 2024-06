Schianto contro un trattore, Andrea muore così: troppo giovane

Ieri, nel tardo pomeriggio, si è verificato un terribile incidente. Coinvolte nello schianto un trattore e una moto. Un uomo di appena 35 anni è morto a poche centinaia di metri da casa sua. L’intero paese è in lutto. (Continua…)

Incidente moto contro trattore: un morto

Ieri pomeriggio c’è stato un terribile incidente che ha visto coinvolti una moto ed un trattore. Un uomo di 35 anni si è schiantato contro un trattore mentre era in sella alla sua moto. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi dei soccorsi di rianimare l’uomo, per lui non c’è stato nulla da fare. La donna alla guida del trattore, invece, ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)