Home | Pensioni, nuova stretta dell’Inps: cosa cambia ora e per chi

Arriva una nuova stretta dell’Inps e riguarda le pensioni all’estero. Sono coinvolti più di 300 mila italiani che si sono trasferiti fuori dall’Italia dopo aver lasciato lavoro, chi per pagare meno tasse chi per trovare una migliore qualità della vita a prezzi convenienti. (Continua…)

Leggi anche: Pensioni, la brutta notizia per gli italiani: cosa cambierà dal 2024

Leggi anche: Pensioni, la terribile notizia nel 2024: cosa cambia ora

Pensioni all’estero, nuova stretta dell’Inps

Per tutti coloro che percepiscono la pensione all’estero, l’Inps ha preso una decisione importante. A partire da luglio cambierà tutto per loro. Una stretta doverosa da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Un brutto colpo per circa 300 mila italiani coinvolti dalla stretta dell’Inps. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)