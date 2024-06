Home | Scontro tra due auto in Italia, il bilancio è drammatico: chi è la vittima

Drammatico incidente ieri sera quando due auto si sono contrate e un uomo ha perso la vita. Da una prima ricostruzione pare che è successo mentre una delle auto tentava il sorpasso. La scena, all’arrivo dei sanitari e delle forze dell’ordine, è stata raccapricciante. Ferito gravemente anche il guidatore all’interno della seconda auto.

Scontro tra due auto a Terracina

Tragedia stradale sull’Appia, nel territorio di Terracina. Martedì 18 giugno, intorno alle 23 un violento scontro tra una FIAT Panda e una FIAT Punto. Nell’impatto frontale, Leonardo Mieli, 47 anni, è morto e un altro è rimasto ferito gravemente, si tratta secondo le prime informazioni, dei due conducenti. La Fiat Punto, che viaggiava diretta verso sud si è messa in fase di sorpasso al km 98,400 dell’arteria e l’impatto è avvenuto all’altezza dei campi di calcetto del Royal Sporting Club dove una Fiat Panda, con a bordo tre persone, stava svoltando. La Punto ha prima urtato la Panda poi è finita in velocità contro il guardrail distruggendosi. (continua dopo la foto)

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che, per soccorrere i feriti a bordo della Punto, hanno dovuto aprire le lamiere della vettura. Il conducente della Panda è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato d’urgenza in ospedale. Sono al vaglio dei Carabinieri tutti i rilievi per ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente. Sotto shock, hanno riportato ferite meno gravi gli occupanti della Panda. Questo incidente ricorda ancora una volta quanto siano importanti la prudenza e l’attenzione alla guida.