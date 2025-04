Chi è il cardinale più giovane del conclave: la sua storia sorprende tutti

Sta per aprirsi una delle fasi più cruciali della Chiesa cattolica: l’elezione del nuovo Papa. Dopo i funerali di papa Francesco, che verranno celebrati sabato 26, inizierà ufficialmente il periodo del Conclave. E tra i 135 cardinali elettori provenienti da ogni parte del mondo, ce n’è uno che ha attirato più attenzione degli altri: è Mykola Bychok, il più giovane dell’intero collegio. La sua storia personale e spirituale ha già iniziato a conquistare fedeli e curiosi.

Un Conclave tra attese e sorprese

Il Conclave comincerà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Pontefice, come da tradizione. Quest’anno le date possibili vanno dal 6 al 10 maggio. I cardinali si riuniranno in Vaticano, nella Cappella Sistina, per eleggere il successore di Bergoglio. Tutti attendono con impazienza la fumata bianca, segnale inconfondibile che il nuovo Papa è stato scelto.

Tra i partecipanti figurano nomi noti come il cardinale Luis Antonio Tagle, considerato tra i favoriti, e Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Ma chi sta davvero facendo parlare di sé è un volto ancora poco conosciuto: Mykola Bychok, il cardinale ucraino che, con i suoi 44 anni, è il più giovane tra gli elettori.

