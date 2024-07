Malore fatale mentre pedala in bici: è morto di caldo

Ancora una giornata rovente sull’Italia, colpita da Nord a Sud dall’ondata di super caldo. Oggi, martedì 16 luglio, l’allerta è massima in 12 città contrassegnate dal bollino rosso (livello 3, il massimo) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Il caldo ha già fatto diverse vittime. Ad esempio un uomo è morto a causa di un malore mentre andava in bici con queste temperature proibitive. (Continua a leggere dopo le foto)

Sirmione, malore mentre va in bici sotto il sole: morto un 44enne

Il caldo estremo di questi giorni sta producendo i suoi effetti negativi. A Sirmione, sul lago di Garda, come riportato da Leggo, un uomo di 44 anni ha accusato un malore in sella alla sua bici, poi è caduto ed è morto. Un’altra morte molto probabilmente da associare al caldo africano. La tragedia è avvenuta questa mattina, 16 Luglio 2024, verso le 8 a Sirmione, in provincia di Brescia, nella Frazione Colombare in via San Martino della Battaglia. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’auto infermieristica, l’ambulanza e i Carabinieri.

