Tragedia in autostrada, impatto violentissimo tra auto: chi è la vittima

Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente in autostrada nella mattinata di ieri, giovedì 11 luglio 2024. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nello scontro. Una di queste è stata trasportata in gravi condizioni in elisoccorso per le cure necessarie. Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura del tratto di strada per poter procedere con soccorsi e rilievi. Come si apprende da una nota di Anas, la circolazione è stata riaperta nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stata ferma per diverse ore. (Continua dopo le foto)

Incidente sulla Palermo-Catania: cos’è successo

Grave incidente in autostrada: un violento tamponamento ha coinvolto due autovetture che viaggiavano sulla A19 nel tratto tra Catenanuova ed Agira, in direzione Palermo. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Una donna ha perso la vita nello schianto: purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla. Un’altra persona è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Una terza persona è rimasta ferita. (Continua dopo le foto)

Il tratto di autostrada chiuso dopo l’incidente

Il tratto della A19 tra Catenanuova ed Agira, in direzione Palermo è stato chiuso per qualche ora. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Agira. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per chiarire la dinamica del sinistro, gestire il traffico in sicurezza e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Chi è la vittima del sinistro?

