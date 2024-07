Giacomo Bozzoli, il figlio di 9 anni crolla in lacrime: cos’è successo

Proseguono le ricerche di Giacomo Bozzoli. L’uomo, condannato per aver ucciso lo zio, è ricercato in tutto il mondo. La sua latitanza dura ormai da giorni. La Procura in questi giorni ascolterà la compagna e il figlio di nove anni, che nel frattempo crolla in lacrime. (Continua…)

Giacomo Bozzoli condannato all’ergastolo

Giacomo Bozzoli è stato condannato all’ergastolo in Cassazione per l’omicidio dello zio, il cui corpo è stato gettato nella fornace della fonderia a Marcheno, in provincia di Brescia. L’uomo è scappato da giorni ormai è latitante. Bozzoli è ricercato in tutto il mondo. La polizia è sulle sue tracce, ma al momento non sappiamo dove possa essersi rifugiato. Nel frattempo la Procura ha ascoltato la compagna e presto ascolterà anche il figlio, che nel frattempo è scoppiato in lacrime. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)