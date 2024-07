Giacomo Bozzoli in fuga con la famiglia: dove lo hanno visto

Giacomo Bozzoli sarebbe stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, il cui corpo è stato gettato in una fornace. Da più di una settimana, però, Bozzoli ha fatto perdere le sue tracce. La polizia, non solo italiana, sta cercando di bloccarlo. (Continua…)

Giacomo Bozzoli condannato all’ergastolo

Bozzoli sarebbe stato condannato all’ergastolo in Cassazione per l’omicidio dello zio, il cui corpo è stato gettato nella fornace della fonderia a Marcheno, in provincia di Brescia. L’uomo probabilmente sapeva che per lui si sarebbe messa male ed è scappato. Da più di una settimana, infatti, Bozzoli risulta fuggitivo. Con lui si troverebbe anche la compagna e il figlio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)