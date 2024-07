Home | Inferno sulla statale in Italia: auto in fiamme e colpi di pistola

Auto in fiamme e colpi di pistola, questa mattina, nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, in territorio brindisino. Sulla statale 613 sembrava di essere nel far west. Traffico in tilt.

Inferno sulla statale in Italia

Questa mattina, 4 luglio, un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, nel Brindisino, nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Qui un gruppo di malviventi ha bloccato la strada ponendo al centro un furgone ed un’auto in fiamme. Poi la banda si è creata una via di fuga dall’altra parte della carreggiata, ostruendo nello stesso modo il passaggio di veicoli in direzione Lecce, con altre due auto, anch’esse incendiate. I banditi avrebbero esploso colpi di arma da fuoco ed incendiato autovetture su entrambi i sensi di marcia per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. (continua dopo il video)

Auto in fiamme e colpi di pistola

Colonne di fumo e statale bloccata. Il commando ha incendiato numerosi mezzi in entrambe le direzioni di marcia con l’obiettivo non solo di fermare il furgone portavalori ma anche di impedire o almeno meno rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Diversi gli sbarramenti realizzati sull’asfalto dal gruppo di banditi. Agenti di polizia e carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica esatta, un elicottero sta sorvolando la zona. Dai primi riscontri delle forze dell’ordine sembrerebbe che non ci siano feriti tra le guardie giurate che erano all’interno del furgone portavalori. Al momento in direzione nord si stanno creando lunghe file di autovetture.

L’Anas comunica che è stata “temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni”, la strada statale 613, con uscite obbligatorie “in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000“.