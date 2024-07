Incidente mortale in autostrada: il bilancio è gravissimo

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore c’è stato un incidente mortale in autistrada: ecco una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente per la pallavolista italiana, è morta mentre era in vacanza

Leggi anche: Incidente sul lavoro, Marco muore a 21 anni: cos’è successo

Leggi anche: Incidente in autostrada, coinvolte sette persone tra cui due bambini

Leggi anche: Terribile incidente ferroviario, è strage

Incidente mortale sulla A14 fra Acquaviva e Bari Sud: i fatti

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri 3 Luglio 2024 sull’autostrada A14. Secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, come riportato da BariToday, un van si sarebbe ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso in direzione verso Pescara. Una donna, che viaggiava a bordo del veicolo, è morta. Nel terribile sinistro sarebbero rimaste ferite altre 6 persone, fra di loro ci sarebbero anche dei minori. Da quanto si aprende la vittima e i feriti sarebbero di nazionalità straniera.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”