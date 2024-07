Home | Tragico incidente per la pallavolista italiana, è morta mentre era in vacanza

La ragazza è morta lo scorso sabato 29 giugno 2024, in quella che doveva essere una indimenticabile escursione al tramonto. La ragazza si trovava in vacanza e sabato ha partecipato ad una gita su una scogliera. Poi il tragico incidente: il corpo della giovane italiana è stato recuperato senza vita. La pallavolista è deceduta per le lesioni riportate. Cos’è accaduto? (Continua dopo le foto)

Malta, Oriana Bertolino morta in un incidente con il quad

Oriana si trovava a Malta lo scorso weekend e aveva deciso di partecipare ad un’escursione in quad sulle scogliere di Wied il-Mielaħ, un fiordo dalle pareti alte come palazzi di dieci piani, affacciato sul Canale di Sicilia, nel punto più a nord dell’isola di Gozo. L’autista del quad, un uomo di 47 anni amico di Oriana, ha perso il controllo del mezzo e la donna, che era seduta dietro, è stata sbalzata via. La ragazza ha fatto un salto di 25 metri nel vuoto, poi il tuffo in mare. L’ambasciata italiana a Malta, informata dalla polizia maltese, ha tenuto il contatto costante con la famiglia della vittima, fino all’identificazione ufficiale comunicata dalla polizia maltese nel tardo pomeriggio di ieri, fa sapere Il Messaggero. Com’è successo? (Continua dopo le foto)

La dinamica del tragico incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’autista del quad avrebbe perso il controllo del mezzo, pare per un problema allo sterzo, che gli avrebbe impedito di cambiare direzione. In più, pare che la guida del gruppo di escursionisti temesse di arrivare tardi e perdere il tramonto e quindi i mezzi viaggiavano veloci. La polvere sollevata dai quad e la scarsa aderenza, avrebbero impedito al conducente di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare. Mentre Oriana non è sopravvissuta all’incidente, l’autista del quad è stato curato per lievi ferite all’ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un’inchiesta. Chi era Oriana Bertolino?

