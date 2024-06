Nuova truffa su Whatsapp: in cosa consiste e cosa fare per difendersi (FOTO)

Varie. Una nuova truffa ha iniziato a circolare su Whatsapp negli ultimi giorni. Al momento non è ancora noto da dove parte e quale sia il reale mittente. Non è la prima volta che accade, e in casi come questi è molto importante mettere in pratica alcuni accorgimenti per evitare di rimanere vittime della truffa online. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa fare per difendersi. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Incidente in autostrada, coinvolte sette persone tra cui due bambini

Leggi anche: Bimbo caduto nel pozzo, la mamma rompe il silenzio

Nuova truffa su Whatsapp: in cosa consiste e come difendersi

In questi ultimi giorni sta girando in tutta Italia un messaggio su Whatsapp proveniente da un numero straniero, con il prefisso +95. Si tratta di una nuova truffa su una finta offerta di lavoro. Il messaggio arriva anche se non si è iscritti su Trovalavoro e non si è alla ricerca di un nuovo impiego. Si tratta ovviamente di una truffa, anche se per il momento non è ancora noto da dove parte e quale sia il reale mittente. Il messaggio, spesso, arriva anche nei giorni festivi, cosa già di per sé molto sospetta. Scopriamo insieme il testo del messaggio e cosa fare per difendersi. (Continua a leggere dopo la foto)

La finta offerta di lavoro

“Salve, siamo il Dipartimento Risorse Umane di TrovoLavoro e lei è stato selezionato per un lavoro part-time o full-time”. Comincia così il messaggio Whatsapp che negli ultimi giorni sta circolando in Italia. Si tratta di una nuova truffa su una finta offerta di lavoro. “Si tratta di un lavoro molto semplice che può essere svolto da casa senza restrizioni di orario o di luogo. È sufficiente lavorare part time”, recita il messaggio. Innanzitutto, si tratta di una modalità di contatto non professionale. Gli interessati sono invitati a cliccare sul contatto Whatsapp per maggiori dettagli, con la precisazione che “i primi 50 candidati riceveranno 20€ in più”. Lo stipendio giornaliero è di “280-950 euro e viene pagato il giorno stesso”. Per arginare la truffa è sufficiente evitare di cliccare sui link o contattare il mittente. Inoltre, si può segnalare il messaggio come spam o truffa.