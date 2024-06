Una tragedia senza fine si è consumata in questi giorni in provincia di Siracusa, dove un bimbo è caduto in un pozzo ed è morto. Sono almeno sei le persone indagate per la morte del bambino di 10 anni. Tra queste, il proprietario del terreno e alcune operatrici presenti in quel momento. E’ un atto dovuto per disporre l’autopsia come atto irripetibile. In queste ore anche la mamma del piccolo ha deciso di parlare. (Continua a leggere dopo le foto)

Bimbo caduto nel pozzo, la mamma rompe il silenzio

Un bimbo di 10 anni è caduto in un pozzo artesiano, profondo circa 15 metri, nelle campagne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Per il ragazzino, che frequentava un campo estivo, non c’è stato nulla da fare. Al momento, come riportato da Skytg24, sono indagati il proprietario del terreno e alcune operatrici presenti in quel momento. La mamma del piccolo ha deciso di rompere il silenzio con uno straziante messaggio su Facebook: “Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo, ti amo Vincenzo mio”. Poche parole che hanno ben espresso quello che la donna sta provando per la tragica scomparsa del piccolo.

