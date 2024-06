Thomas Luciani, è successo ai funerali del ragazzo: la lettera della nonna

Nel pomeriggio di venerdì 28 giugno 2024 sono stati celebrati i funerali di Christopher Thomas Luciani, 16 anni ancora da compiere, brutalmente ucciso con 25 coltellate domenica scorsa, nel parco ‘Baden Powell’ di Pescara. Nel corso delle esquie la nonna ha letto una lettera a dir poco commovente. (Continua a leggere dopo le foto)

Thomas Luciani, la lettera della nonna durante i funerali

La lettera di nonna Olga letta da un nipote hanno rotto il silenzio nella chiesa della Beata Vergine Maria di Rosciano, dove nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, come riportato da Leggo, sono stati celebrati i funerali di Christopher Thomas Luciani, 16 anni ancora da compiere, brutalmente ucciso con 25 coltellate domenica scorsa, nel parco ‘Baden Powell’ di Pescara. La donna ha scritto: “Spero che la tua assenza possa essere di monito ai tanti giovani qui presenti, che siano loro a cambiare questo mondo marcio e renderlo un posto migliore”. Parole cariche di dolore che hanno spinto a riflettere su quanto avvenuto in pochi istanti in quel parco. Una tragedia senza fine.

