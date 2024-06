Home | Spettacolo in lutto, addio per sempre alla famosissima psicologa

Varie. Spettacolo in lutto in seguito alla tragica scomparsa della famosissima psicologa. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Padova. La rinomata scrittrice è scomparsa improvvisamente all’età di settant’anni in seguito ad un malore durante la notte. La terribile notizia ha scosso profondamente il mondo della psicologia e dello spettacolo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Lutto nel cinema: ci ha lasciati una vera leggenda

Leggi anche: Roberto Baggio rapinato e picchiato nella sua villa durante Spagna-Italia

Spettacolo in lutto, è morta la famosissima psicologa

Spettacolo in lutto. Vera Slepoj è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Padova in seguito ad un malore nella notte. La rinomata psicologa e scrittrice, originaria di Rovigno, in Istria, si era trasferita in Italia per proseguire i suoi studi e si era laureata in psicologia presso l’Università di Padova. Slepoj è stata una figura di altissimo rilievo nel mondo accademico e culturale italiano. Ha dedicato la sua carriera a esplorare e spiegare le complesse dinamiche della mente umana. La scrittrice è stata autrice di numerosi libri, tra cui “L’orologio della mente” e “Capire i sentimenti”. Le sue opere hanno avuto un impatto significativo per la loro capacità di rendere accessibili a tutti argomenti molto complessi per il grande pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Spettacolo in lutto, addio a Vera Slepoj

Spettacolo in lutto, è morta Vera Slepoj. La carriera della rinomata psicologa e scrittrice è stata caratterizzata da un profondo impegno per la divulgazione scientifica. Oltre al lavoro da psicologa clinica e psicoterapeuta, Slepoj ha collaborato con importantissime istituzioni ed ha partecipato a numerosi convegni e programmi televisivi contribuendo, così, a sensibilizzare il pubblico sui temi della salute mentale. Nel suo lavoro, Vera Slepoj ha sempre cercato di mettere la sua conoscenza a disposizione di chiunque avesse il desiderio di comprendere meglio se stesso e il mondo che lo circonda. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo accademico, e non solo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva