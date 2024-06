Roberto Baggio rapinato e picchiato nella sua villa durante Spagna-Italia

Varie. Roberto Baggio e la sua famiglia hanno vissuta una notte di terrore dopo essere stati vittime di una terribile rapina in casa. Nella serata di ieri, giovedì 20 giugno 2024, mentre stavano guardando la partita Spagna-Italia dell’Europeo, Baggio e la sua famiglia sono stati sorpresi da una banda di almeno cinque persone, tutte armate, che hanno fatto irruzione nella villa di Altavilla Vicentina. (Continua a leggere dopo la foto)

Roberto Baggio e la famiglia vittime di una terribile rapina in casa

Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati vittime di una violenta rapina. Nella serata di ieri, giovedì 20 giugno 2024, Roberto Baggio e la sua famiglia stavano guardando la partita Spagna-Italia dell’Europeo che si stava giocando in Germania. Il terribile incubo è incominciato intorno alle ore 22:00, quando una banda di almeno cinque uomini, tutti armati, ha fatto irruzione nella villa dell’ex calciatore, ad Altavilla Vicentina. Non appena i rapinatori sono entrati in casa, il “Divin Codino” ha tentato di affrontare uno di loro. Dopo una brevissima colluttazione, il rapinatore lo ha colpito violentemente in fronte.

