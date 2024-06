Home | Bevono birra e muoiono in 37: cosa c’era dentro

Varie. Trentasette persone sono morte dopo aver consumato alcol tossico di contrabbando. La tragica vicenda è avvenuta nel distretto di Kallakuruchi. Le autorità hanno arrestato due persone e sospeso un alto funzionario di polizia ritenuto responsabile del traffico di alcolici nello stato del Tamil Nadu. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa terribile tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Dodicenne muore in cameretta per un gioco fatale: la tragica scoperta della mamma

Leggi anche: Salt Bae apre un ristorante a Roma, non finisce bene: “Nun te volemo”

Bevono birra e muoiono trentasette persone: cosa c’era dentro

Strage della birra in India. Almeno trentasette persone sono morte dopo aver consumato alcol tossico di contrabbando nello stato del Tamil Nadu, in India. I fatti sono avvenuti lo scorso 18 giugno 2024, quando diversi residenti hanno iniziato a sentirsi male dopo aver consumato il liquore. Le autorità hanno annunciato due arresti ed hanno sequestrato oltre duecento litri di birra, confermando un’indagine più ampia sul caso. Un alto funzionario di polizia è stato sospeso per negligenza e, insieme a lui, altri dieci membri del reparto statale responsabile del traffico di alcolici illeciti nello stato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva