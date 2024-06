Chi era il bimbo caduto nel pozzo e cosa stava facendo

Tragedia nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno 2024. Un bambino di 10 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa 15 metri, composto per almeno la metà da acqua. Il terribile incidente è avvenuto a Palazzolo Acreide, un paesino in provincia di Siracusa. Una donna ha tentato di salvare il piccolo ma non ci è riuscita. Neanche i soccorritori hanno potuto salvare il piccolo, che sarebbe morto annegato nel pozzo. Ci sono volute circa un paio d’ore per recuperare il suo corpo senza vita. Com’è accaduta la tragedia? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente ferroviario, è strage

Leggi anche: Tragedia prima della festa di paese: bimbo di 8 anni muore mentre gioca

La ricostruzione dell’incidente

Erano circa le 13 quando il bimbo è caduto nel pozzo, situato in una zona di campagna, in contrada Falabia. Il bambino era lì come partecipante di un campo estivo. Quel pomeriggio era insieme ad una ventina di bimbi. Il piccolo sarebbe salito sul pozzo artesiano che era chiuso ma, camminandoci sopra, il “coperchio” avrebbe ceduto e lui sarebbe poi sprofondato. Questa la ricostruzione che si legge su Fanpage, confermata dal sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Camion si schianta contro una casa, tutto distrutto: le immagini dell’incidente

Leggi anche: Mamma stroncata da un male a 40 anni: addio per sempre a Simona

Il tentativo di soccorso della donna

Una donna di 54 anni, operatrice della cooperativa che organizza il campo estivo, ha prestato subito soccorso al piccolo, calandosi nel pozzo nell’attesa dei soccorsi. Quando si è accorta che il bambino era caduto si è fatta calare giù con una corda, ma è scivolata. Anche lei è stata tirata fuori dall’acqua dai vigili del fuoco ed è finita in ospedale a Siracusa in stato di choc, con lividi e contusioni e problemi respiratori. “Non ce l’ho fatta”, avrebbe affermato poi la volontaria. Chi era il bambino caduto e annegato nel pozzo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva