Camion si schianta contro una casa, tutto distrutto: le immagini dell’incidente

Incredibili le immagini che stanno girando in queste ore sul web. Un camion si è letteralmente schiantato contro una casa distruggendo ogni cosa. L’autista è stato trovato privo di sensi ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. L’uomo potrebbe aver perso il controllo del camion dopo un malore mentre era alla guida.

Camion si schianta contro una casa, tutto distrutto

Nella periferia del New Jersey, negli Stati Uniti, un camion si schiantato contro un abitazione, distruggendo la staccionata e irrompendo contro la casa. Le forse dell’ordine arrivate sul luogo del sinistro, hanno trovato il guidatore privo di conoscenza ed immediatamente è stato portato nell’ospedale più vicino. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso da parte del camionista. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti tra i residenti del quartiere, compreso il proprietario della casa colpita. Le autorità affermano che la proprietaria era in cucina in quel momento e si trovava nella parte anteriore dell’abitazione. In un video condiviso da La Presse dell’area circostante, mostrano le forze dell’ordine locali e i vigili del fuoco che fermano il traffico e assistono i residenti del quartiere. (continua dopo il video)

Il commento della vicina

Le autorità dicono che il camion ha lasciato la carreggiata su Middlesex Avenue, ha attraversato due cortili e ha colpito le case su Chrome Avenue. All’arrivo gli agenti hanno dovuto rompere un finestrino del rimorchio per far uscire l’autista. Il camion aveva ancora la marcia inserita e il piede del conducente ancora sul pedale dell’acceleratore. I funzionari dicono che gli pneumatici giravano e bruciavano quando è arrivata la polizia. Maria Arroyo, che abita nella casa a destra nel video, dice che quando l’ha visto, ha pensato che stesse impazzendo. “Oh mio Dio. Sono pazza”, ha detto