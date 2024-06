Inferno in autostrada, camion perde ruota e si schianta contro auto

Ancora incidenti sull’autostrada: poco dopo le 18.15 di ieri mercoledì i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’ A4 Trieste – Torino tra lo svincolo di Roncade – Meolo e l’allacciamento con l’A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, dove un’auto era stata colpita dalla ruota distaccatasi da un camion e uccidendo la persona alla guida.

Camion perde una ruota e si schianta contro auto

Una donna è morta dopo che l’auto su cui viaggiava è stata centrata dalla ruota staccatasi da un camion. Il sinistro è avvenuto lungo l’autostrada A4 tra lo svincolo di Roncade Meolo e l’allaccio alla tangenziale di Mestre in direzione Padova. La squadra dei Vigili del fuoco, arrivata da San Donà (Venezia), hanno messo in sicurezza l’auto incidentata colpita dalla ruota e hanno estratto la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte della donna di origine austriache. La ruota del mezzo pesante, dopo aver colpito l’auto è finita fuori dalla carreggiata. Sul posto il personale del Suem, la Polizia stradale e il personale dell’Autostrada. (continua dopo la foto)

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il camion stava percorrendo la carreggiata in direzione Trieste, quando ha perso lo pneumatico posteriore sinistro. La ruota ha cominciato a rimbalzare, ha superato la barriera di sicurezza centrale ed è atterrata sul lato conducente di un’auto che percorreva la carreggiata in direzione Venezia. La conducente del veicolo leggero non è riuscita a evitare l’impatto e il mezzo è poi finito a sbattere contro la barriera di sicurezza laterale. La gestione delle autostrade, in questo caso Autostrade Alto Adriatico, ha confermato che al momento dell’incidente non c’erano problemi legati al traffico