Tragico incidente in moto, Marco muore a 27 anni: chi era

Marco, un ragazzo di 27 anni, è morto in un incidente stradale sul grande raccordo anulare di Roma nella mattinata di ieri, martedì 25 giugno. Prima lo scontro, poi le fiamme. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto sulla carreggiata esterna, in corrispondenza del chilometro 11,7 tra l’uscita Selva Candida e Cassia. Il motociclista è deceduto subito dopo la caduta e la moto ha preso fuoco. Il 27enne era diventato da poco papà.

Tragico incidente in moto, Marco muore a 27 anni

La tragedia è avvenuta intorno alle 7:30 di ieri, in carreggiata esterna, in corrispondenza del chilometro 11 e 700 tra Selva Candida e Cassia. Marco Torre, 27 anni, era un poliziotto che prestava servizio al Viminale e papà di un bimbo di un anno. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha impattato violentemente un’auto ferma o in marcia lenta proprio sulla corsia d’emergenza. Uno scontro tanto forte da far prendere fuoco alla moto. Marco è morto sul colpo. (continua dopo la foto)

Le indagini

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale e l’Anas. Sono al vaglio degli agenti le immagini delle telecamere di sorveglianza su quel tratto del Gra. Non si esclude il coinvolgimento di altri veicoli che potrebbero aver costretto la vittima a eseguire una manovra inaspettata. La corsia esterna, dove è avvenuto il sinistro, è stata chiusa per circa tre ore, per permettere i rilievi e i soccorsi. Anche il conducente dell’utilitaria, un 40enne, centrata dal centauro mentre era ferma sulla corsia di emergenza, è stato portato in ospedale in codice giallo. Salgono così le vittime sulle strade di Roma e provincia nel 2024, ora arrivate a 75.