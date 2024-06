Home | Coppia trovata morta in casa, l’ipotesi è atroce

Sono stati ritrovati ieri, nella loro abitazione, i corpi senza vita di una coppia di coniugi. Marito e moglie sono morti a causa di un’intossicazione con i fumi di un braciere lasciato acceso. L’allarme era stato dato dalla sorella della donna che ha allertato il sindaco. Insieme ai carabinieri, il primo cittadino sono entrati nell’abitazione e hanno fatto la triste scoperta.

Coppia trovata morta in casa

Il ritrovamento dei corpi ieri, 25 giugno, dai carabinieri allertati dal sindaco: a chiamarlo la sorella della donna preoccupata perchè da giorni non riusciva a mettersi in contatto. A Ottiglio, nel Monferrato, in provincia di Alessandria, due coniugi, Rolf e Alice Dippold, di origine svizzera, di 73 e 68 anni, sono stati trovati privi di vita all’interno della loro abitazione, una casa nella quale si erano trasferiti una ventina d’anni fa. La coppia aveva lasciato acceso un braciere all’interno dello stabile, che avrebbe causato una fatale intossicazione. Il motivo di questo gesto potrebbe essere volontario. (continua dopo la foto)

L’ipotesi del suicidio

Moglie e marito, di origine svizzera, avevano acquistatone restaurato la casa nel Monferrato 20 anni fa come seconda abitazione, ma da quando sono andati in pensione era diventata dimora fissa. Pare che entrambi abbiano deciso di togliersi la vita nel luogo che un tempo era stato quello delle vacanze estive. Secondo quanto si è appreso, in casa è stata trovata una lettera che spiega le motivazioni del gesto. Sembra che il marito da tempo soffrisse di un tumore e lei voleva morire con lui.

Nel paese monferrino venivano spesso e trascorrevano parecchio tempo, ma erano molto riservati, raccontano dal paese: facevano passeggiate e non avevano grandi legami con la popolazione locale. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per verificare l’effettiva presenza del monossido di carbonio ed effettuare i rilievi del caso. I due corpi sono già a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrebbe disporre l’autopsia.