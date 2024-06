Incidente in autostrada, coinvolte sette persone tra cui due bambini

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Sette persone, fra cui un bimbo di 3 anni e la sorellina di 5, sono rimaste ferite in modo serio in un incidente avvenuto sull’autostrada. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente sull’autostrada Milano-Genova: due bambini coinvolti

Gli incidenti stradali sono causati da un gran numero di fattori umani come il mancato intervento in base alle condizioni meteorologiche, alla progettazione stradale, alla segnaletica, ai limiti di velocità, alle condizioni di illuminazione, alla segnaletica orizzontale e agli ostacoli stradali. Le modifiche al veicolo e alla strada risultano generalmente più efficaci degli sforzi di cambiamento comportamentale, ad eccezione di alcune leggi come l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, dei caschi per motociclisti e la licenza graduale per gli adolescenti. Negli ultimi anni si è visto un importante incremento degli incidenti legati all’uso degli smartphone, tanto da far approvare dai legislatori provvedimenti specifici. Inqueste ore si è verificato un incidente sull’autostrada Milano-Genova.

