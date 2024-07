Sgozza e decapita il fratello, poi il gesto da brividi: l’orrore scoperto dai Carabinieri

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Sembra essere la trama perfetta per una serie crime, eppure è un fatto di cronaca avvenuto per davvero. Gli atroci fatti si sono svolti in un piccolo paesino italiano, dove un uomo ha ucciso il fratello, lo ha decapitato e ha lanciato la testa dalla finestra di casa. Il dramma è avvenuto al termine di una furiosa lite tra i due. Scopriamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Benevento, sgozza e decapita il fratello: i fatti

Orrore a Pannarano, piccolo centro di circa duemila abitanti della provincia di Benevento, in Campania, dove un uomo ha ucciso il fratello, lo ha decapitato e ha lanciato la testa dalla finestra di casa. Come riportato da Caffeina, il dramma è avvenuto al termine di una furiosa lite tra i due. Non era la prima volta che i due fratelli avessero un diverbio, ma mercoledì 3 Luglio 2024 uno ha accoltellato l’altro, lo ha decapitato e poi ha chiamato i carabinieri. Come riportato Rai News, un 59enne nella tarda serata di ieri ha chiamato i Carabinieri per denunciare e raccontare il macabro gesto, mentre alcuni vicini avevano già assistito ai fatti. Inutili i soccorsi giunti sul posto: per l’uomo, ovviamente, non c’era più nulla da fare e il medico ha dovuto constatare il decesso.

