Continua la fuga di Giacomo Bozzoli, ma è rientrata in Italia la sua compagna Antonella Colossi con il figlio. I carabinieri hanno interrogato la donna per risalire alla posizione del ricercato e ora emerge una nuova ipotesi sulla fuga. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giacomo Bozzoli ancora in fuga, rientrata la moglie

Giacomo Bozzoli prosegue la sua latitanza da solo. Il fuggitivo, condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, è ricercato dallo scorso lunedì, quando la Cassazione si è espressa sul suo caso. La compagna Antonella Colossi, anche lei scomparsa dopo la sentenza, è tornata ieri (venerdì 5 luglio) a Brescia da Marbella, (Spagna) insieme al figlio.

Gli investigatori hanno quindi interrogato la donna sul suo viaggio nel tentativo di ricavare informazioni sulla posizione di Bozzoli. Come è noto però, Antonella è sempre stata convinta dell’innocenza del compagno e lo ha difeso fino a dopo la condanna. Durante l’interrogatorio con gli investigatori, la donna ha dichiarato di aver avuto uno choc e di aver perso la memoria proseguendo poi a elencare le tappe della fuga. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il racconto di Antonella Colossi

Antonella Colossi ha raccontato agli investigatori di aver trascorso la notte con il compagno e il figlio a Cannes dopo aver lasciato l’Italia. Durante il soggiorno in Costa Azzurra avrebbe perso il suo cellulare. «Fino alla sera della sentenza io, Giacomo e nostro figlio siamo stati insieme. Non so che fine abbia fatto Giacomo, mentre io e mio figlio siamo tornati in Francia con un passaggio in auto e poi mi sono ritrovata su un treno per Milano», ha dichiarato Antonella Colossi. Il racconto appare quello di una persona reticente intenta a proteggere il compagno. Un atteggiamento che potrebbe avere delle conseguenze. Vediamo quali.

