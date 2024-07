Tragedia nella notte, auto finisce nel fiume: chi c’era a bordo

Continua la strage di sangue sulle strade italine. Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore un’auto è finita nel fiume nel cuore della notte. (Continua a leggere dopo le foto)

Casalmaggiore, auto finisce nel fiume: i fatti

Tragedia nella notte di oggi 5 Luglio 2024 a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Intorno alle 3.30, un terribile incidente stradale ha strappato la vita a due persone, un uomo e una donna. Le dinamiche dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero, ma ciò che è chiaro è il devastante epilogo: un’auto è finita nel fiume dopo aver proseguito dritto all’altezza dell’imbarcadero, volando giù dall’argine in modo rovinoso. Come riportato da The social post, i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno impiegato una gru e alcuni gommoni per recuperare il veicolo sommerso. Le operazioni, che hanno avuto come base via Giordano Bruno, fronte argine, sono proseguite fino alle 7.45 del mattino, quando finalmente l’auto è stata riportata in superficie. Al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi dei due coniugi ormai privi di vita.

