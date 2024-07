Variante Kp3, nuovo picco di casi: i sintomi a cui fare attenzione e come curarsi – Il nuovo picco di casi Covid sta guastando l’estate agli italiani. L’aumento dei casi degli ultimi giorni è provocato dall’emergere di nuove variante del temutissimo virus. Si tratta della Kp3, che fa parte di un trio noto come varianti Flirt e ha appena superato la minore KP.2. Ad analizzare i rischi e i sintomi di questa nuova mutazione sono medici specializzati in malattie infettive in un focus uscito sulla rivista “Prevention”. (continua a leggere dopo le foto)

Variante Kp3, nuovo picco di casi: i sintomi a cui fare attenzione e come curarsi

KP.3 fa parte di un gruppo di varianti del Covid note come varianti Flirt. «È il successore di KP.2», ha detto William Schaffner, MD, specialista in malattie infettive e professore alla Vanderbilt University School of Medicine. La nuova variante fa parte della famiglia Omicron e si è evoluta da JN.1, il ceppo dominante dello scorso inverno. Il dott. Schaffner ha rimarcato come KP.3 sia «molto contagiosa. KP.3 e JN.1 sono molto simili, presentano solo pochi cambiamenti tra loro nella proteina spike, che è ciò che Sars-Cov2 utilizza per agganciarsi alle tue cellule e infettarti». (continua a leggere dopo le foto)

Variante Kp3, ecco i sintomi della nuova mutazione

Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Febbre o brividi, tosse, mancanza di respiro o difficoltà respiratorie, fatica, dolori muscolari o corporei, mal di gola, nuova perdita del gusto e dell’olfatto, congestione delle vie nasali, nausea e vomito, diarrea e mal di testa. I farmaci antivirali esistenti dovrebbero funzionare contro KP.3, ha detto sempre il dott. Schaffner.

