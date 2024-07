Tragedia nella notte: si schiantano contro un muro, 4 morti

Ancora giovani vite spezzate sull’asfalto. Quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono morti nella notte in un incidente stradale. Fatale è stato l’impatto dell’auto con a bordo i ragazzi e un’altra che viaggiava nella corsia opposta, che ha mandato fuori controllo la prima vettura schiantatasi contro un muretto. La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte. I 4 giovani stavano andando a prendere un gelato.

Auto si schiantano contro un muro, 4 morti

E’ di quattro morti, tutti giovanissimi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto in Irpinia a Mirabella Eclano lungo la strada statale delle Puglie, in provincia di Avellino. Una Mercedes Amg con a bordo quattro ragazzi, tra i 19 e 21 anni, stava raggiungendo una gelateria alla frazione Calore, insieme ad un’altra comitiva quando improvvisamente è avvenuto un primo schianto con una fiat panda finita in una cunetta, con due giovani a bordo di Mirabella Eclano rimasti contusi. La Mercedes fuori controllo ha finito la sua corsa contro un muretto di cemento. (continua dopo la foto)

Le vittime

Alla guida della berlina un 21enne di Frigento, in provincia di Avellino, mentre gli altri tre, tutti 19enni erano di Grottaminarda e Mirabella Eclano. Erano in gruppo con altri due ragazzi che viaggiavano su una seconda auto e si erano dati appuntamento a una gelateria di Mirabella Eclano. Gli altri due giovani seguivano la Mercedes e hanno assistito all’incidente. Immediati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 con diverse ambulanze, i carabinieri e i tecnici dell’Anas. I 4 ragazzi sono morti nell’impatto. I loro corpi sono stati trasferiti nella sala mortuaria dell’ospedale “san Pio” di Benevento, a disposizione della procura della Repubblica del capoluogo sannita, che ha aperto un’inchiesta.

Strada chiusa e transennata in entrambe le direzioni per qualche ora in attesa dei rilievi da parte dei carabinieri. Consentito l’accesso ai soli familiari.