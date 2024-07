Tragico incidente in moto, la scoperta sulle vittime: chi erano

Il nostro paese ancora una volta sotto choc per un terribile incidente stradale. Le vittime sono tre e sono tutti giovani. Si erano dati appuntamento di prima mattina per una gita in moto fuori porta. Doveva essere una giornata spensierata ed invece si è trasformata in tragedia. (Continua…)

Leggi anche: Tragico incidente per la pallavolista italiana, è morta mentre era in vacanza

Leggi anche: Incidente sul lavoro, Marco muore a 21 anni: cos’è successo

Tragico incidente in moto

Un tragico incidente in moto è costato la vita a tre persone. Uno scontro frontale su un rettilineo all’altezza di un dosso. I motociclisti si sono scontrati con un auto. L’impatto è stato violentissimo. Prima una moto e poi le altre tre sono finite contro la vettura, una Mercedes 190. I corpi hanno fatto un volo di 30 metri. Dopo lo schianto i mezzi hanno preso fuoco ed è divampato un grosso incendio. Le vittime sono tre e c’è un ferito gravissimo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)