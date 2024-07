Scontro tra scooter, morti due giovanissimi di 17 anni

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nelle ultime ore un terribile incidente stradale ha strappato la vita a due 17enni. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Incidente spaventoso, l’aereo sbatte sulla pista in Italia

Leggi anche: Tragico incidente in moto, la scoperta sulle vittime: chi erano

Leggi anche: Brutto incidente per Marta Cavalli, la ciclista azzurra investita in pieno giorno: le sue condizioni

Leggi anche: Incidente mortale in autostrada: il bilancio è gravissimo

Benevento, scontro tra scooter: morti due 17enni

In queste ore è avvenuto un terribile incidente stradale a Montesarchio, in provincia di Benevento. Due raggazzi di 17 anni sono morti dopo essersi scontrati con uno scooter. Le vittime, come riporta Fanpage, era entrambe originarie di Rotondi, in provincia di Avellino. I due erano a bordo di uno scooter, quando si sarebbero scontrati, per motivi ancora da chiarire, con un altro mezzo a due ruote condotto da un 16enne. L’impatto è stato violentissimo. Uno dei 17enni è morto sul colpo. L’altro è deceduto dopo essere stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. Ferito anche il ragazzo di 16 anni che è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono buone.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”