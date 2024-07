Home | Brutto incidente per Marta Cavalli, la ciclista azzurra investita in pieno giorno: le sue condizioni

Marta Cavalli, classe 1998, è una ciclista su strada e pistard italiana che corre per il team FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, affiliata al Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Nel 2018 si è laureata campionessa italiana su strada nella categoria Élite, mentre nel 2022, dopo aver vinto Amstel Gold Race e Freccia Vallone, si è classificata seconda al Giro d'Italia. La ragazza è rimasta vittima di un brutto incidente in queste ultime ore: vediamo nel dettaglio come sta.

La ciclista Marta Cavalli, come riportato da Eurosport, è stata investita nella tarda mattinata di oggi 5 Luglio 2024 durante una pedalata con un amico lungo la strada provinciale 234 Codognese in direzione Maleo, all’altezza della prima rotatoria dopo il fiume Adda. Stando a quanto riportato da La Provincia di Cremona, a travolgere l’atleta sarebbe stata un’auto. Il conducente si sarebbe immesso nella rotatoria, probabilmente mancando di dare la precedenza, schivando l’altro ciclista ma non Marta, che è caduta rovinosamente a terra ed è stata poi prontamente soccorsa dalla Croce Rossa. Gli accertamenti all’Ospedale di Cremona sono ancora in corso: l’atleta lamentava dolori a collo e schiena, ma fortunatamente non ha mai perso i sensi durante il tragitto. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Codogno.