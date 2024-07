Malore in campo durante la partita: il campione muore a 32 anni

Lutto nel mondo dello sport. E’ scomparso Danilo Cremona, 32 anni, giocatore di pallavolo originario di Merate (Lecco), colto da un malore sabato scorso durante il torneo di beach volley al Summer Fest nello stadio di San Giuliano Terme. Da sabato era ricoverato nell’ospedale di Pisa.

Danilo Cremona muore a 32 anni

Nel pomeriggio di ieri, 23 luglio, Danilo Cremona è venuto a mancare all’ospedale di Pisa, dove era ricoverato. Il pallavolista originario si era fermato sabato scorso mentre disputava un torneo di pallavolo. Danilo Cremona, 32 anni, noto nell’ambiente della pallavolo come “Corry“, ha vestito le maglie dell’As Merate Volley, della Polisportiva Besanese (Monza e Brianza), della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, fino a quella del Desio Volley con cui due anni fa aveva conquistato la serie B. Il giovane è stato colto da un malore mentre disputava un torneo di volley in Toscana. Nel pomeriggio di martedì da Pisa, dove era ricoverato, è arrivata la notizia del decesso. Secondo le prime informazioni, la causa del malore potrebbe essere stata una sincope. Come avviene in questi casi, saranno svolti gli accertamenti autoptici e le relative indagini per accertare la causa della morte ed eventuali responsabilità. (continua dopo la foto)

Il cordoglio

“Ognuno di noi sta correndo lungo la strada della vita. A volte siamo veloci, a volte traballanti, e insieme a te, Corry, abbiamo condiviso alcune delle stagioni più belle e intense. La tua perdita è un colpo duro per tutti noi e i campi lombardi non saranno mai più gli stessi senza di te – si legge nel post di cordoglio affidato a Facebook dalla Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, una delle squadre in cui aveva giocato – Le nostre partite ora risuoneranno di un silenzio che nessuno di noi riuscirà a colmare“.

“Con profonda tristezza – si legge sulla pagina Facebook AG Milano Volley – apprendiamo della scomparsa del nostro caro amico e talentuoso pallavolista Danilo Cremona (Corry). La sua passione per il gioco, il suo spirito di squadra e il suo sorriso contagioso rimarranno sempre nei nostri cuori. Le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Riposa in pace, Danilo” (continua dopo la foto)

“Impossibile colmare un vuoto così grande e profondo. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immensa tristezza”, dicono i compagni e i dirigenti della squadra di Desio che hanno salutato e ricordato con un video il loro amico.