Terribile incidente in Italia: elicottero precipita e va in fiamme

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. I presenti sono rimasti sconvolti da quanto è avvenuto davanti ai loro occhi. Un elicottero è precipitato andando poi in fiamme. L’elicottero era in fase di atterraggio quando qualcosa è andato evidentemente storto. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile incidente in Italia: elicottero precipita e va in fiamme

Un elicottero antincendio dei Vigili del Fuoco si è schiantato al suolo nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Reggio Calabria prendendo fuoco subito dopo. Lo schianto, avvenuto intorno alle 15:30 di lunedì 22 luglio, fortunatamente però non ha causato vittime né feriti. Come confermano gli stessi Vigili del Fuoco, i due occupanti del mezzo sono riusciti a balzare dal velivolo prima che fosse avvolto dalle fiamme e ne sono usciti praticamente illesi. Secondo quanto ricostruito finora, come riportato da Fanpage, il mezzo, un Sikorsky S64 ribattezzato “Geronimo”, era impegnato in operazioni antincendio per spegnere delle fiamme boschive nei dintorni di Reggio Calabria ed era appena rientrato in aeroporto quando è avvenuto il fatto. L’elicottero era in fase di atterraggio quando qualcosa è andato storto.

