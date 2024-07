Impatto fatale in moto con autobus di linea

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore si è verificato un terribile incidente stradale tra una moto e un autobus: vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente in Italia: elicottero precipita e va in fiamme

Leggi anche: Incidente spaventoso, l’aereo sbatte sulla pista in Italia

Leggi anche: Tragico incidente in moto, la scoperta sulle vittime: chi erano

Leggi anche: Brutto incidente per Marta Cavalli, la ciclista azzurra investita in pieno giorno: le sue condizioni

Treviso incidente, moto contro autobus di linea: i fatti

Treviso incidente, moto contro autobus di linea: i fatti. Dramma nel Trevigiano. Un motociclista in sella a un mezzo di grossa cilindrata ha perso la vita questa mattina 23 luglio 2024 a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, per le conseguenze dell’impatto tra il suo veicolo ed un autobus di linea della compagnia «Mobilità di Marca». Sul luogo dell’impatto, come riportato da Leggo, sono giunti i Vigili del Fuoco, le squadre Suem e i Carabinieri. L’uomo, dell’apparente età di circa 70 anni, è deceduto prima dell’arrivo dei soccorritori. Al momento sono in corso le indagini e le Forze dell’Ordine cercano di capire la dinamica esatta del sinistro.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”