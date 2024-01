Chiara Ferragni, l’incubo non finisce più: cosa rischia ora e perché

Nonostante stia cercando di tornare alla normalità, l’incubo per Chiara Ferragni sembra non finire più. La modella e moglie di Fedez è stata investita da una vera e propria bufera. Il “pandoro-gate” ovviamente non si è chiuso e a nulla sono valse le scuse della Ferragni. La modella e influencer potrebbe rischiare veramente grosso. (Continua…)

Il “pandoro-gate”

Chiara Ferragni è finita nella bufera a causa di una collaborazione con la Balocco. La nota azienda per le festività natalizie avrebbe dovuto realizzare alcuni pandoro griffati e ad edizione limitata. I proventi dell’iniziativa sarebbero serviti per la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, però, è intervenuta perchè la strategia con cui è stata presentata l’iniziativa sarebbe ingannevole nei confronti dei consumatori. La società gestita da Chiara Ferragni sarebbe stata multata con una sanzione da un milione di euro e la modella è stata costretta a scusarsi sui social, dichiarando di voler devolvere un milione di euro in beneficenza. Il caso, però, non si attenua e la Ferragni rischia veramente grosso. (Continua…)

Chiara Ferragni rompe il silenzio

Dopo la bufera, Chiara Ferragni è rimasta in silenzio e per circa un mese si è assentata dai social. Di recente, però, la modella e influencer ha rotto il silenzio, dichiarando: “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”. (Continua…)

Cosa rischia

Chiara Ferragni sarebbe stata messa nel mirino della Guardia di Finanza e rischia di essere indagata per truffa. Come riporta l’Ansa, la posizione della modella e influencer sarebbe stata complicata da una serie di mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust. Il reato di truffa è ovviamente ben più pericoloso rispetto a quello di frode. Come recita l’Articolo 640 del Codice Penale, è prevista una pena da sei mesi a tre anni di reclusione ed una multa da 51 euro a 1032 euro.