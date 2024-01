“Grande Fratello”, Greta confessa cosa prova per Vittorio

Non solo scontri e liti tengono banco nella casa più spiata d’Italia. In questa edizione del Grande Fratello c’è spazio anche per i sentimenti e l’amore. In queste ore mentre Massimiliano Varrese ha confessato a Monia La Ferrera di provare qualcosa per lei, Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sono sempre più vicini. Qualcuno pensa che presto qualcosa tra loro possa nascere anche se il modello continua a trovare “scuse” per non fare quel passo in più nei confronti della gieffina. Intanto Greta, da parte sua, confessa cosa prova per Vittorio.

Greta confessa cosa prova per Vittorio

Fin da subito Greta e Vittorio hanno trovato una certa sintonia all’interno della casa, ma a detta del modello tra loro c’è solo una bella amicizia. Anche Greta la pensa allo stesso modo e parlando con Massimiliano ha confessato: “Se ho in testa Vittorio e mi piace? Io ho il mio pensiero su di lui“. Allora Varrese ha risposto: “Ce l’ho anche io quel pensiero dal primo giorno su di lui”. E Greta ha chiuso dicendo di vedere Vittorio come un fratello: “Ok appunto, allora basta. E per quello lo vedo proprio come se fosse mio fratello“. Chissà a quale “pensiero” alludono tutti e due. (continua dopo la foto)

Vittorio pensa alla sua ex

vittorio nell’ultimo mese ha tirato fuori una serie di giustificazioni sul perché è frenato nei confronti della gieffina, la prima è stata quella che riguarda Mirko Brunetti: “Lei è la ex di un mio amico, stava con Mirko. Quindi non potrei mai. Non sono fatto così e non ce la farei proprio“. Poi è stata la volta delle parentele: “Per me è come una sorellina e abbiamo creato un bel rapporto“. E ieri sera Menozzi ne ha usata un’altra: “No, poi lei piace a Sergio. Quindi… Se mi piace? Io la vedo come una sorella“. Qualche giorno fa il modello è scoppiato a piangere ripensando alla sua ex. A Grecia Colmenares ha confessato in maniera molto poetica: “Come mai mi sono emozionato? Perché quando chiudo gli occhi e torno indietro nel passato ci sono ricordi bellissimi. Sono come pezzetti di cristallo. Per me questi ricordi sono delle pietre preziose. E ogni volta che io torno in questo luogo dei sentimenti è così. È come prendere in mano una piccola pietra preziosa, sai che è tua e nessuno te la prende“